Probabili formazioni Milan-Sassuolo: due novità per Pioli

Le possibili scelte di Stefano Pioli per il match di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Il tecnico pensa a due novità dal 1’!

Dopo la bella vittoria contro l’Atletico in Champions, il Milan di Pioli è pronto a tornare in Serie A. C’è subito un avversario ostico da affrontare, con i rossoneri che devono per forza trovare i tre punti e rimanere ancorati alla testa della classifica. Non sarà semplice contro un Sassuolo ben organizzato, ma l’impegno non può e non deve mancare.

Oggi, in conferenza stampa, il tecnico Pioli, fresco di un rinnovo meritato, ha fornito delle importanti notizie riguardanti la sua rosa. Sicuramente, quella più importante è il rientro di Mike Maignan. Il portiere francese ha sbalordito tutti con un recupero lampo dall’operazione alla mano, e domani, come affermato da Pioli, partirà da titolare.

Bisognerà invece aspettare la prossima contro il Genoa, nel turno infrasettimanale, per il rientro di Fikayo Tomori. Il baluardo della difesa rossonera è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il Milan vuole avere pazienza e agire con cautela. Per questo il difensore inglese è assente dalla lista dei convocati di domani. Inutile rischiarlo!

Ma andiamo a vedere quale potrebbe essere l’11 titolare che Pioli schiererà domani in campo contro il Sassuolo a San Siro. Secondo le ultimissime di Sky Sport potrebbero partire dall’inizio due rossoneri sino ad adesso poco impiegati da Stefano Pioli. Mosse che, oltre ad essere altrettanto qualitative, possono garantire riposo ad altri rossoneri.

Milan-Sassuolo, Bakayoko e Florenzi dal 1’

Secondo le ultime news di Sky, Stefano Pioli sta escogitando dei cambi rispetto alla solita formazione titolare. Soprattutto a centrocampo, il tecnico rossonero sta pensando per la prima volta in stagione di far partire titolare Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ha condotto una buona gara al Wanda da subentrato, rischiando anche di far gol ai colchoneros. Peccato soltanto per l’ammonizione rimediata. Domani, quindi, potrebbe agire lui in mediana al fianco di Bennacer.

Dovrebbe invece riposare il tandem titolare Kessie-Tonali. L’altra novità dovrebbe riguardare la fascia destra di difesa. Spazio ad Alessandro Florenzi secondo Sky Sport. Con Pierre Kalulu chiamato al riposo dopo due gare importanti. Ma partendo dalla porta la formazione del Milan dovrebbe esser così composta: Maignan, Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.

Ritorno dal 1’ anche per Rafael Leao, che deve stringere i denti ancora per qualche tempo prima di poter contare sulla presenza di un valido ricambio. L’assenza di Ante Rebic per infortunio lo obbliga a far gli straordinari! Ma abbiamo visto come Pioli lo abbia fatto riposare contro l’Atletico, riuscendo comunque a proporre importanti soluzioni sulla trequarti campo.