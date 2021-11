Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Pioli tra ritorni e dubbi

Pioli oggi deciderà la formazione per Milan-Sassuolo: trapelano alcune sue scelte e anche i dubbi sull’undici da schierare.

Dopo la sudata vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League, la squadra rossonera non si vuole fermare. Domenica pomeriggio a San Siro serve battere il Sassuolo, anche per riscattare la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina.

Vincere significa rimanere in testa alla classifica della Serie A ed evitare un eventuale ulteriore avvicinamento dell’Inter, portatasi a -4 dopo aver sconfitto il Napoli nello scorso turno di campionato. Il Milan conta di tornare al successo, consapevole che comunque non sarà una passeggiata affrontare gli emiliani.

Serie A, probabili formazioni Milan-Sassuolo

Stefano Pioli per Milan-Sassuolo deve rinunciare a Davide Calabria, Ante Rebic, Olivier Giroud e Samuel Castillejo. Ma ritrova Mike Maignan e Fikayo Tomori. Se l’ex Chelsea è sicuro di tornare titolare e va solo deciso chi tra Simon Kjaer e Alessio Romagnolo lo affiancherà al centro della difesa, invece il portiere francese è ancora in ballottaggio con Ciprian Tatarusanu. Potrebbe essere scelta ancora un po’ di prudenza prima di mettere l’ex Lille dal primo minuto.

Nella retroguardia è certo l’impiego di Theo Hernandez a sinistra, mentre a destra c’è Alessandro Florenzi che insidia Pierre Kalulu. A centrocampo è probabile il ritorno da titolare di Ismael Bennacer, che probabilmente prenderà il posto di Sandro Tonali come partner di Franck Kessie. Sulla trequarti agirà il terzetto Saelemaekers-Diaz-Leao. Il portoghese torna titolare dopo essere rimasto in panchina a Madrid. Prima punta Zlatan Ibrahimovic.

Nel 4-3-3 di Stefano Dionisi attenzione al trio offensivo Berardi-Scamacca-Raspadori. Centrocampo di buona qualità con Maxime Lopez, Hamed Traoré e Matheus Henrique. In difesa davanti ad Andrea Consigli agiranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

SERIE A, MILAN-SASSUOLO: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu (Maignan); Florenzi (Kalulu); Tomori; Romagnoli (Kjaer), Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Traoré, Lopez, Henrique (Magnanelli); Berardi, Scamacca, Raspadori.