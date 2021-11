Bakayoko, l’esordio contro il Sassuolo è la 50esima presenza in rossonero

Importante traguardo per Tiemouè Bakayoko in maglia rossonera. Il centrocampista ha raggiunto le 50 presenze con il Milan

Stefano Pioli gli ha concesso fiducia e lo ha schierato oggi da titolare contro il Sassuolo. Tiemouè Bakayoko sembra pronto a riprendersi un posto da protagonista in questo Milan. Dopo la buona prestazione contro l’Atletico in Champions, lo spazio per lui sembra in crescita.

L’ambiente rossonero gli è ormai familiare. Dopo l’ottima annata al Milan nel 2018, Maldini e Massara hanno deciso di ripuntare su di lui, con la convinzione che il suo profilo può essere adatto e di grande aiuto alla squadra di Stefano Pioli.

L’esordio odierno in Serie A da titolare è l’occasione migliore per festeggiare la 50esima presenza in maglia rossonera per Bakayoko. Certamente, il grosso lo ha fatto nel 2018 sotto la guida di Rino Gattuso, ma Tiemouè può essere di nuovo e ancora fondamentale nel Milan del presente.