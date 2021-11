Milan-Sassuolo, Pioli: “Bakayoko è forte, oggi sarà pronto”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Milan-Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Sassuolo. Prima della gara, Stefano Pioli è stato intrattenuto ai microfoni di DAZN a rispondere a qualche domanda. Importanti le dichiarazioni del tecnico rossonero riguardanti l’esordio da titolare di Bakayoko.

Pioli ha schierato lui dal 1’ minuto nella mediana: “Parte dall’inizio perché mi è piaciuto come è entrato a Madrid e perché ha trovato una buona condizione. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per capire meglio alcune situazioni a cui non era tanto abituato. E’ un giocatore forte, sono sicuro che sarà pronto”.

Infine, il mister rossonero ha espresso la sua sulla gara contro Sassuolo: “Durante le partite ci sono due fasi di gioco. Quando avremo il pallone saremo più propositivi. E’ vero, il Sassuolo ha un ottimo possesso e un ottimo posizione. noi proveremo a dargli fastidio”.