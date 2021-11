Dalla Spagna: il Milan accelera per chiudere il colpo

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Todofichajes, la dirigenza rossonera starebbe accelerando i tempi per assicurarsi il trequartista.

Nonostante il momento di difficoltà in campionato il Milan ha tutte le intenzioni di continuare a lottare per i vertici della classifica fino alla fine. Per farlo urgono quindi rinforzi nel mercato di gennaio, in grado di far rifiatare gli altri.

Napoli e Inter continuano a correre e per stare al passo delle migliori, secondo la dirigenza rossonera, servono ancora un paio di innesti che vadano a rimpolpare una rosa comunque già molto competitiva. In inverno i rossoneri perderanno si Kessie che Bennacer per la coppa d’Africa ed è quindi ipotizzabile un’operazione per la mediana. Ciò non toglie che Pioli possa aver bisogno di un giocatore sulla trequarti, in grado di dare nuove soluzioni per l’attacco del Diavolo. E a tal proposito dalla Spagna affermano che la dirigenza abbia accelerato per Romain Faivre. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano Todofichajes Maldini e Massara hanno deciso di provare ad affondare il colpo nel mercato di gennaio.

In Spagna sicuri: il Milan accelera per Faivre

Il portale spagnolo specifica che, in linea di massima, l’idea era quella di aspettare la prossima estate per qualsiasi tipo di trattativa, ma la necessità di aggiungere un nuovo elemento in quella zona di campo potrebbe anticipare i tempi. Messias si è sbloccato e può essere un’arma in più ma Pioli cerca ancora un giocatore che possa sostituire Brahim Diaz nel ruolo di trequartista dietro la punta.

Ecco perché il club rossonero avrebbe accelerato le trattative col Brest nei giorni scorsi per un’operazione che si attesterebbe intorno ai 15 milioni di euro. In passato il club francese ha rifiutato un’offerta da 12 milioni più tre di bonus ma stavolta la speranza è che le due società trovino un punto di incontro per chiudere l’affare.