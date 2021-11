La moviola di Milan-Sassuolo: gli episodi arbitrali del match di Serie A

Tutti gli episodi da moviola di Milan-Sassuolo, match valido per la 14esima giornata di Serie A e in programma alle ore 15.00

Milan e Sassuolo si sfidano oggi pomeriggio a San Siro in una gara non semplice per entrambe le formazioni. In palio ci sono ovviamente i 3 punti, e il Milan, per rimanere ancorato alla testa della classifica, non può permettersi di seminarli per strada.

Come dicevamo non sarà affatto semplice imporsi contro una formazione organizzata come quella neroverde. Il Sassuolo di Dionisi è una squadra coraggiosa, che fa della fase offesiva il proprio cardine di gioco. Affronta le gare a viso aperto la formazione emiliana, ed è già capitato di esser riuscita ad aver messo alla strette i rossoneri.

Sarà un match dalle mille emozioni, con un San Siro strapieno a far da cornice. MilanLive.it analizzerà per voi ogni episodio da moviola che si registrerà durante la gara tra Milan e Sassuolo.

La moviola di Milan-Sassuolo

– In aggiornamento –