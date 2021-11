Maignan, recupero a tempo record: “E’ pronto, ora tocca a lui”

La grande novità del match tra Milan e Sassuolo sarà il ritorno in tempi brevissimi di Mike Maignan, di nuovo titolare tra i pali.

Tra i tanti dubbi di formazione e di turnover in vista delle prossime sfide, Stefano Pioli ieri in conferenza stampa ha annunciato senza remore un gradito ritorno in campo.

Mike Maignan sarà titolare oggi contro il Sassuolo. Un recupero straordinario per tempistiche ed abnegazione quello del portiere francese, che si lascia così alle spalle i postumi dell’intervento al polso.

“Mike ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità. È pronto e con il Sassuolo giocherà lui. Tatarusanu ha fatto bene e sono molto contento di lui, ma da adesso tocca a Maignan” – ha ammesso candidamente Pioli. Una delle migliori notizie degli ultimi tempi in casa Milan.

Lo sprint di Maignan: poco più di un mese per il recupero

Ciò che stupisce sono i tempi di recupero. Per un portiere è doloroso e lungo di solito il ritorno alla piena forma dopo un’operazione agli arti o ad una parte della mano, come quella subita da Maignan.

Il classe ’95 tornerà invece a difendere i pali del Milan dopo soli 46 giorni dall’intervento. Un rush incredibile, a cui in pochi credevano. Lo staff medico rossonero parlava addirittura di fine dicembre o inizio gennaio come periodo ideale per un suo rientro, invece il francese ha stupito tutti.

Pioli ci ha tenuto a ringraziare Ciprian Tatarusanu, che tutto sommato ha sostituito Maignan tra i pali discretamente. Al netto della pessima prova di Firenze, il rumeno andrà ricordato per il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby e per aver chiuso la porta nel successo storico con l’Atletico Madrid.

Maignan si era infortunato con un Milan imbattuto in campionato ma in difficoltà nella corsa Champions. Oggi rientra trovando i rossoneri bisognosi di una vittoria e di certezze, per evitare complicazioni in classifica. Il numero 16 è pronto a dare una mano, da leader qual è sempre stato anche prima dell’intervento al polso.