Milan, Ibrahimovic non si ferma: va a caccia di 3 record

Zlatan Ibrahimovic a caccia dell’ennesimo record personale: può entrare tra i migliori marcatori di sempre del club rossonero.

L’infortunio di Olivier Giroud toglie a mister Pioli un’opzione importante in attacco, come la possibilità di ruotare i suoi due centravanti d’esperienza nelle prossime settimane.

Ciò significa che Zlatan Ibrahimovic avrà il dovere di farsi trovare pronto per i prossimi impegni ufficiali del Milan, come punto di riferimento offensivo assoluto.

Per Ibra sarà l’occasione di continuare a crescere, a livello di condizione fisica, ma anche di raggiungere altri suoi obiettivi personali. Come scrive la Gazzetta dello Sport nel mirino ha ben 3 record da infrangere.

Ibra verso la scalata tra i top-scorer rossoneri

Dunque la motivazione di Ibrahimovic non sarà solo quella comune a tuti i suoi compagni nel Milan, ovvero vincere e convincere per mantenere la vetta della classifica. Bensì lo svedese si nutrirà anche con obiettivi strettamente personali.

Basti pensare infatti che se Ibra dovesse segnare oggi al Sassuolo entrerebbe di diritto tra i migliori marcatori della storia del Milan, per quanto riguarda le reti in Serie A. Lo svedese aggancerebbe Pippo Inzaghi a quota 73 centri, al decimo posto di questa speciale classifica. Mettendo poi nel mirino altri ex milanisti come Kakà (77) o Liedholm (81).

In caso di doppietta, Ibrahimovic entrerebbe invece a far parte della ristrettissima cerchia di calciatori che, dal 2000 ad oggi, hanno segnato più di 300 reti nei vari campionati europei. I primi due, neanche a dirlo, sono Cristiano Ronaldo e Leo Messi, che viaggiano rispettivamente a 480 e 475 reti attuali.

Infine il record in Champions League. Nella gara contro il Liverpool, decisiva per il cammino del Milan, Ibra vuole infrangere il record intatto di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma al momento è il più anziano marcatore nella fase finale della competizione, con 38 anni, 1 mese e 29 giorni. Ibrahimovic, che di anni ne ha più di 40, farà di tutto per prendersi anche questo primato internazionale.