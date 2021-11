Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Lazio

Scoppiettante domenica di Serie A che si è chiusa questa sera col big match tra Napoli e Lazio. Cade il Milan, bene la Roma

Non sono mancate le sorprese in questa domenica di calcio nel massimo campionato italiano. In primis sorprende la sconfitta del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo.

I neroverdi hanno espugnato San Siro nella gara giocata alle 15 con il risultato di 1-3. Dopo l’iniziale vantaggio dei rossoneri con Romagnoli la squadra ha smesso di giocare, favorendo così il ritorno dei Dionisi boys. Brutto stop per il diavolo che vede avvicinarsi a -1 l’Inter di Simone Inzaghi.

Non stecca la Roma nel difficile match contro il Torino di Juric. 1-0 il risultato finale in favore dei giallorossi, decide una rete di Tammy Abraham al 32′. Mourinho prova così ad avvicinarsi alle zone alte della graduatoria e spera ancora nel posizionamento tra le prime quattro. 0-0 tra Udinese e Genoa, mentre il Bologna batte a domicilio lo Spezia (0-1). Nel posticipo serale il Napoli schianta la Lazio e si prende la vetta solitaria. Milan a -3 e Inter che si avvicina minacciosamente.

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo il quattordicesimo turno di campionato: