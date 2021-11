Calciomercato Milan, Inter in Argentina per un obiettivo rossonero

Milan, Inter e altre squadre si contendono uno dei migliori talenti argentini: i nerazzurri sono volati in Sud America.

Tra i club milanesi non è derby solamente in campo, ma anche sul calciomercato. Capita di avere alcuni obiettivi comuni per le prossime sessioni. Uno gioca in Argentina ed è tra i giocatori più chiacchierati delle ultime settimane.

Ovviamente ci riferiamo a Julian Alvarez, 21enne attaccante del River Plate. È sicuramente tra i migliori talenti presenti oggi in Sud America ed è normale che sia Milan che Inter lo abbiano messo nel mirino. Operazione non facile, a causa della tanta concorrenza da dover battere per potersi assicurare il cartellino del calciatore argentino.

Inter in Argentina per Julian Alvarez

Nelle scorse settimane scout del Milan, così come della Juventus, sono stati segnalati in Argentina proprio per visionare da vicino Julian Alvarez. L’Inter non ha voluto essere da meno. Olè riporta che il club nerazzurro ha mandato Dario Baccin, vice del direttore sportivo Piero Ausilio, in Sud America per assistere a Rosario Central-River Plate (finita 2-2).

Anche l’Inter è iscritta alla corsa per l’attaccante classe 2000. Spesso i calciatori argentini hanno fatto bene in nerazzurro e la dirigenza potrebbe puntare anche su questo fattore per convincere Alvarez. Un ruolo nella trattativa può averlo direttamente Javier Zanetti, connazionale del giocatore e vicepresidente interista.

Com’è noto, il contratto con il River Plate scade a dicembre 2022 e c’è una clausola di risoluzione da 20 milioni di euro. Più società sono disposte a fare questo investimento già nel prossimo calciomercato di gennaio. Vedremo se Milan, Inter e Juventus andranno all’assalto per cercare di assicurarsi uno dei migliori talenti presenti oggi in America Latina.