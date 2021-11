Colpo in attacco: c’è la svolta, annuncio ufficiale del club

Il Milan potrebbe decidere di tornare presto sul mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante. Dall’Argentina arrivano le parole del vice presidente del club, dove gioca un calciatore tanto seguito dai rossoneri

I tifosi sognano un nuovo attaccante. Il Milan, con l’infortunio di Olivier Giroud, è adesso aggrappato a Zlatan Ibrahimovic. Pietro Pellegri fin qui non è riuscito a mettersi in mostra come avrebbe dovuto.

Facile immaginare che il giovane italiano possa far ben presto le valigie. A prescindere dal rinnovo di Ibra, il Milan ha bisogno di acquistare un giovane attaccante offerte per guardare avanti con ottimismo.

Sogno argentino

Julian Alvarez è l’oggetto dei desideri di tantissimi club. Sul giocatore argentino del River Plate c’è ormai da tempo anche il Milan.

Il calciatore, protagonista della cavalcata in campionato del River, ha realizzato ben 17 gol e 7 assist in 19 partite. Impossibile passare inosservato. Così anche Juventus, Inter, Fiorentina e diversi club inglesi come l’Atletico Madrid, stanno mostrando interesse per il talento classe 2000.

Il contratto di Alvarez è in scadenza il 31 dicembre 2022 ma c’è la speranza da parte del River Plate di poter continuare ancora insieme. Il vice presidente degli argentini, Jorge Brito, ha allontanato l’idea di una cessione: “Crediamo che Julián abbia ancora molto da dare al club, vogliamo rinnovare il contratto di Julián – si legge su Olé -. Poi siamo consapevoli del momento che sta attraversando e che al di là del fatto che non c’è stata un’offerta specifica, è un giocatore che piace ai principali club del mondo, e al riguardo siamo sempre stati molto consapevoli che i contratti vanno rispettati: Julián ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”.