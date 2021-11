Donnarumma vince premio miglior portiere: “Felice di aver scelto Parigi”

Le parole dell’ex portiere del Milan durante la serata di premiazione del Pallone d’Oro rilasciate ai microfoni di Mediaset

Gianluigi Donnarumma si è posizionato al decimo posto nella corsa al Pallone d’Oro e ha vinto il premio come miglior portiere. L’estremo difensore ha parlato poco direttamente da Parigi.

Serata importante per il calcio mondiale, serata in cui è presente anche Gianluigi Donnarumma e, a quanto sembra, anche da protagonista con la vittoria del premio di miglior portiere dell’anno. Un riconoscimento importante e che ha arrivato sicuramente non per la parentesi di questo inizio di stagione con il Paris Saint-Germain. Gran merito alla Nazionale e al Milan dunque, se non fosse che la società rossonera non è stata minimamente citata nella sua intervista.

Queste le parole di Donnarumma ai microfoni di Mediaset. Ringraziata soprattutto la Nazionale: “Una grande emozione per me. Ringrazio tutta la squadra che mi ha permesso di raggiungere questo prestigioso premio e ci teniamo a fare bene. Siamo concentrati sui nostri obiettivi. Ribadisco la mia felicità nell’aver scelto il Paris Saint-Germain, non c’è alcun ripensamento da parte mia”.