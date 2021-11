Milan, a breve un nuovo rientro | L’annuncio sui social

Presto Stefano Pioli potrebbe riavere in gruppo un calciatore assente da diverse partite. Lo ha annunciato lui stesso sui social

In un momento di difficoltà, alcuni rientri in squadra potrebbero solo fare bene. Si attendono novità su Rebic, mentre un altro rossonero potrebbe presto rientrare.

Il Milan visto nelle ultime apparizioni in campionato è sembrato in leggera difficoltà. Un solo punto nelle ultime tre gare, ma a preoccupare è soprattutto l’ultimo match giocato a San Siro contro il Sassuolo in cui si è vista una squadra debole dal punto di vista dell’atteggiamento. Nessun motivo per allarmarsi però per Stefano Pioli, che resta a soli tre punti dalla vetta occupata adesso solamente dal Napoli.

Leggi anche:

Presto il rientro dell’esterno rossonero: lo ha scritto su Instagram!

Sembra ormai cosa fatta il rientro di Samuel Castillejo assieme al resto del gruppo. L’esterno ex Villarreal si era infortunato in maniera abbastanza grave nel match di diverse settimane fa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic al flessore, muscolo parecchio delicato e per questo Samu ha seguito un iter riabilitativo non da poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @samucastillejo (@samucastillejo)

Adesso però il peggio sembra passato e tra poco potrebbe tornare ad allenarsi insieme alla squadra e tornare dunque così a disposizione di Stefano Pioli. A far conoscere le sue condizioni è stato lo stesso giocatore con un post pubblicato su Instagram, in cui ammette: “Manca poco per tornare!”. Un chiaro segno che lo spagnolo non vede l’ora di rimettere piede sul terreno di San Siro e giocarsi fino alla fine delle sue possibilità le sue carte con la maglia del diavolo.