Udinese, lungo stop per il centrocampista: salta il Milan

Brutta tegola per il club friulano che perderà il calciatore per diverso tempo. Salterà la sfida contro i rossoneri, in programma l’11 dicembre.

Arriva una brutta notizia per quanto riguarda il club friulano. La squadra di Gotti sarà costretta a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per un po’ di tempo.

L’infortunio non è purtroppo cosa da poco. Durante la sfida di ieri alle 12:30 il Tucu Pereyra è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla clavicola. L’infortunio dell’argentino si è rivelato più grave di quanto previsto. Questa la notizia riportata da Udinese Tv: “Pereyra durante la gara di ieri contro il Genoa ha riportato una lussazione alla clavicola di alto grado. Mercoledì si sottoporrà ad intervento chirurgico”.

Dopo l’intervento di dopodomani i bianconeri faranno un comunicato ufficiale in cui dovrebbero rendere noti i tempi di recupero dell’ex Juventus. La lussazione è di alto grado e si prevede un lungo stop per lui. Udineseblog parla addirittura di tre mesi prima di Gotti possa riaverlo a disposizione. Per una maggior precisione ci sarà comunque da aspettare il comunicato dell’Udinese. L’argentino salterà senza dubbio il match contro il Milan di Pioli, in programma l’11 dicembre a Udine. In quella sfida, come nelle altre, il tecnico dei bianconeri sarà obbligato a trovare altre soluzioni.