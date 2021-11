Drogba fa commuovere Kjaer: “Un eroe, è più grande di noi” | VIDEO

Bellissime parole di Drogba nei confronti di Kjaer in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro 2021.

Con merito anche Simon Kjaer era presente nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro 2021. Non ha vinto, ma ha comunque conquistato il diciottesimo posto. Un risultato niente male per un difensore che a fine 2019 faceva panchina all’Atalanta.

Il trasferimento al Milan ha dato una svolta alla sua carriera. In rossonero è diventato un titolare della difesa e un leader della squadra. Rendimento di altissimo livello sia con il Diavolo che con la Danimarca. All’Europeo 2020 la tragica vicenda che ha riguardato Christian Eriksen ha elevato ancora di più Kjaer, rivelatosi un uomo immenso. Ha salvato la vita al compagno di nazionale e si è comportato da grande capitano.

Pallone d’Oro 2021, Kjaer commosso dalle parole di Drogba

Didier Drogba ha svolto il ruolo di presentatore dell’evento dedicato al Pallone d’Oro 2021. Durante la serata ci ha tenuto a spendere alcune parole di elogio nei confronti di Kjaer: «Voglio salutare un uomo che ha fatto la differenza quest’anno. Lui è un eroe. È più grande del calcio, è più grande di noi. Simon Kjaer, ha salvato la vita al suo compagno di squadra Christian Eriksen. Non tutti i supereroi indossano un mantello».

Il difensore del Milan e della Danimarca si è commosso nel sentire le parole di Drogba e nel ricevere gli applausi delle persone presenti in sala. Sicuramente è stato un momento molto toccante per lui, perché ha ricordato quanto successo all’Europeo e gli fa comunque piacere ricevere l’apprezzamento delle persone per come ha saputo comportarsi in una circostanza difficile. Onore a Simon, grande uomo.