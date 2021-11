Maignan, recupero lampo: il ringraziamento ai medici su Instagram | FOTO

Mike Maignan ha pubblicato una storia Instagram mostrando i miglioramenti della mano operata grazie al lavoro dello staff medico rossonero. Un recupero lampo il suo!

Un vero combattente Mike Maignan! Si era temuto il peggio dopo l’operazione alla mano infortunata. I tempi previsti per il completo recupero era lunghissimi; si prospettava il rientro a fine anno, o addirittura ad inizio 2022. L’ambiente rossonero è stato in apprensione, ancor di più dopo gli errori di Tatarusanu in Fiorentina-Milan.

In realtà, il portiere romeno si è subito riscattato, fornendo una bella prestazione contro l’Atletico Madrid in Champions. E da non dimenticare il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby: una parata che è valsa un pareggio fondamentale! Certo, tra i pali si è sempre, però, sentita la mancanza del francese Maignan, un ragazzo dalla leadership eccelsa, e che ha saputo rapire i tifosi rossoneri in brevissimo tempo.

Il Milan non può ambire a risultati importanti orfano del suo portiere titolare. E Mike lo sa bene…dopo l’operazione alla mano ha lavorato duramente per accorciare i tempi del recupero. Scalpitava Mike, da casa e dalla tribuna quando la squadra ha giocato a San Siro. Impegno, costanza, e amore per il Milan lo hanno condotto ad un recupero lampo. Ha lasciato tutti a bocca aperta scendendo in campo domenica pomeriggio contro il Sassuolo!

Nessuno si aspettava un rientro così precoce, ma anche grazie al lavoro dello staff medico rossonero Maignan è tornato il falco (animale al quale si paragona) vigile della porta del Milan. Ha ringraziato i medici che lo hanno seguito nella riabilitazione con una particolare storia su Instagram.

Maignan su Instagram: “Grazie dottori”

Il portiere francese, dopo il ritorno tra i pali in Serie A – non fortunato data l’amara sconfitta con il Sassuolo – ha voluto ricordare su Instagram quanto il suo recupero lampo sia merito dei medici del Milan. Nella storia IG, Mike ha mostrato due foto: una della mano post-operazione – evidentemente gonfia – e una di qualche giorno fa dove si vede l’arto completamente recuperato.

Mike ha sottolineato i tempi di recupero, aggiungendo le date nelle quali sono state scattate le foto. 13 ottobre 2021 e 24 novembre 2021: poco più di un mese è bastato al francese per riprendersi da un operazione delicatissima! Eppure si pensava addirittura ai 2 mesi abbondanti di stop.

Nella storia Instagram, presente poi la foto con i medici che lo hanno curato e condotto al recupero. Presente la scritta: “Grazie”. Mike Maignan, probabilmente, non dimenticherà mai l’aiuto ricevuto in un momento così particolare, che gli ha permesso di tornare molto prima del previsto in campo.