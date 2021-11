Milan, sfuma una pista per gennaio | Ufficiale: out 2 mesi!

L’attaccante starà fuori per molte settimane per via di un infortunio. Per il momento non potrà essere una pista utile sul mercato.

Niente da fare. Un possibile colpo in entrata del Milan per la sessione di riparazione sembra sfumare quasi definitivamente. Non tanto per colpa di trattative o costi, bensì per questioni muscolari.

Andrea Belotti, capitano del Torino in scadenza di contratto, non si muoverà a gennaio. Tutta colpa della lesione al bicipite femorale subita durante l’ultima gara di campionato contro la Roma.

Oggi il Torino ha confermato la diagnosi, che comporterà ben 2 mesi di stop assoluto per l’attaccante. Il quale rientrerà solo a febbraio inoltrato e dunque salterà da protagonista tutta la sessione di mercato di gennaio.

Leggi anche:

Belotti ko, il Torino pensa ad un rossonero

Il Milan dunque difficilmente proverà a prendere Belotti già a gennaio. Anche perché l’ipotesi di ingaggiarlo a costo zero resta la più allettante per Paolo Maldini e compagnia, dunque se ne riparlerà in estate, in caso di mancato rinnovo del classe ’93.

Ma sull’asse Milano-Torino potrebbe diventare concreta un’altra pista. I granata andranno certamente sul mercato per provare a rimpiazzare Belotti, anche con un acquisto temporaneo in attacco.

L’ultima idea porta al rossonero Pietro Pellegri, classe 2001 che nel Milan sta giocando col contagocce. Il giovane centravanti è in prestito dal Monaco, ma vista l’esperienza finora poco fruttuosa a San Siro potrebbe anche cambiare aria a gennaio.

Il Torino potrebbe rappresentare una chance importante per Pellegri. Lo stesso Milan non sembrerebbe così contrario a terminare anzitempo il prestito annuale, ma dovrà arrivare il benestare del Monaco prima dell’ok definitivo.

E chissà che in vista della prossima stagione i due attaccanti italiani di Milan e Toro possano scambiarsi definitivamente maglia: Belotti protagonista in rossonero e Pellegri nuova stella con i colori granata.