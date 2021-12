Calciomercato Milan, nuovo difensore dalla Ligue 1 | Fissato il prezzo

Il Milan potrebbe pescare nuovamente in Francia un rinforzo: c’è un difensore del Monaco nel mirino.

Anche se Paolo Maldini ha dichiarato che nel calciomercato di gennaio il club rossonero non dovrebbe fare nulla in entrata, in realtà degli acquisti sono possibili. Se ci saranno le giuste condizioni economiche, uno o due innesti potrebbero arrivare a Milanello.

Innanzitutto il Milan cercherà di piazzare esuberi come Andrea Conti e Samuel Castillejo, poi valuterà eventuali rinforzi. A Stefano Pioli farebbe comodo un difensore centrale che possa fare da vice di Fikayo Tomori, l’unico della retroguardia con determinate caratteristiche atletiche. Alla difesa milanista sarebbe utile un altro giocatore veloce e abile nell’uno contro uno quanto l’ex Chelsea.

Leggi anche:

Mercato Milan, occhi su Badiashile del Monaco

Un difensore che piace molto al Milan è Bremer del Torino. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque può essere un’interessante occasione di mercato. Ma sulle sue tracce ci sono anche Inter, Tottenham e altri club disposti a darsi battaglia per assicurarselo.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il club rossonero guarda anche in Francia per rinforzare la difesa. Tra i profili finiti nel mirino c’è Benoit Badiashile, francese classe 2001 che milita nel Monaco. Gli osservatori rossoneri lo hanno visionato più volte allo stadio Louis II durante questa stagione. I report stilati sono sempre stati molto positivi.

Badiashile viene valutato circa 25 milioni di euro dal club monegasco, un prezzo importante. Il suo contratto scade a giugno 2024 e il Milan dovrà decidere se fare un tentativo di acquisto già a gennaio prossimo oppure rinviare l’eventuale operazione alla successiva finestra estiva di mercato.