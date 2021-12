Milan, arrivano conferme: incontro in programma con l’agente

Tuttosport ha confermato l’indiscrezione di ieri sera, secondo la quale l’agente dell’attaccante è a Milano per un incontro con la dirigenza rossonera.

Il tema del mercato imperversa in questi giorni in casa Milan. nella serata di ieri vi avevamo anticipato di un possibile incontro fra la dirigenza e l’agente di Agustin Alvarez.

I rossoneri non sono pienamente soddisfatti del reparto d’attacco, con Giroud e Ibrahimovic spesso ai box a causa di vari problemi fisici, e con il giovane Pellegri che fatica ad imporsi e a convincere Pioli a dargli una chance. Ecco perché Maldini e Massara stanno vagliando delle ipotesi per rinforzare il reparto offensivo e affidare al tecnico rossonero un altro centravanti di livello che possa entrare nelle rotazioni.

Con l’argentino Julian Alvarez che rappresenta un obiettivo troppo difficile a causa della folta concorrenza, il suo omonimo Agustin rappresenta una soluzione interessante. Il calciatore interessa anche all’Inter e ieri infatti si è parlato di un vero e proprio derby di mercato per il ventenne di proprietà del Penarol.

Incontro nei prossimi giorni a Casa Milan

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, nei prossimi giorni è in programma un incontro con l’agente del calciatore, Edgardo Lasalvia per parlare del giovane attaccante uruguayano, che tanto bene sta facendo in questa stagione con il Penarol. Alvarez infatti ha già messo a segno ben 13 reti in 24 presenze, attirando l’interesse di diversi club importanti. I rossoneri però vogliono muoversi in anticipo, in modo da superare l’eventuale concorrenza.

Lasalvia è anche il procuratore di Darwin Nunez, l’attaccante del Benfica che sta stupendo in Portogallo e in Champions League. Il classe ’99, sbocciato con la maglia dell’Almeria in Liga 2, è anch’gli un profilo che piace molto, e da tempo, ai rossoneri. Non è quindi escluso che nell’incontro la dirigenza milanista approfondisca anche questa questione.