Dalla Spagna: il difensore può approdare in Serie A: proposto anche al Milan

Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes, l’agente del difensore lo avrebbe proposto anche al club rossonero.

Sono giorni intensi per quanto riguarda il mercato. Fra un mese inizierà la sessione di gennaio ma i club sono al lavoro anche per la prossima stagione. Il Milan ha bisogno di qualche colpo per rinforzare ulteriormente la rosa e studierà le occasioni.

Nelle ultime uscite la squadra di Pioli ha dimostrato di aver bisogno di qualche ritocco per poter dare continuità di rendimento e stabilirsi in maniera fissa tra le prime della classe, sia in Italia che in Europa. Maldini e Massara sono alla ricerca di un difensore, dal momento che il reparto arretrato ha lasciato un po’ a desiderare negli ultimi match senza l’inglese Tomori. Nelle ultime ore dalla Spagna è rimbalzato un nuovo nome per il reparto arretrato. Si tratta dell’ennesimo profilo che si aggiunge alla folta lista di difensore accostati al Diavolo in questi giorni.

Milan, proposto Malang Sarr

Todofichajes riporta infatti che ai rossoneri è stato proposto Malang Sarr, difensore classe 1999 in rotta con il Chelsea. L’agente del difensore, Federico Pastorello, che cura anche gli interessi di Romelu Lukaku, vorrebbe portarlo in Italia e lo ha già offerto a club importanti come Inter, Roma e Milan. La squadra di Inzaghi sembra aver declinato la proposta dal momento che hanno altre priorità in quel reparto. I rossoneri invece stanno cercando un elemento difensivo e Sarr potrebbe essere il profilo adatto.

Il francese può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro e a Stefano Pioli farebbe molto comodo un giocatore del genere, visto il rendimento poco convincente sia di Alessio Romagnoli che di Fodè Ballo-Toure. L’ex Nizza non rientra nei piani dell’allenatore dei Blues, Tuchel, che ha già dato il via libera alla sua cessione. Il contratto di Sarr scade nel 2025 ma per arrivare a lui dovrebbero bastare meno di 10 milioni. Sul claciatore c’è anche il Marsiglia. Vedremo quindi se Maldini prenderà in considerazione il suo profilo, per il mercato di gennaio o più in là.