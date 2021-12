Milan, colpo da 15 milioni: Barcellona e Bayern beffate

Il Milan è pronto a intervenire sul mercato già a gennaio per sopperire alle partenze di Ismael Bennacer e Franck Kessie. Colpa da 15 milioni di euro

Nonostante le parole di Paolo Maldini, il Milan a gennaio potrebbe decidere di intervenire per rafforzare una rosa che perderà per la Coppa d’Africa due centrocampisti, Ismael Bennacer e Franck Kessie.

Una doppia perdita pesante, considerando anche le prestazioni poco convincenti, fin qui, di Bakayoko. Non è da escludere, dunque, che il club decida di investire sul mercato, acquistando un centrocampista che possa dare la mano a Sandro Tonali.

Sono tanti i nomi sul tavolo, di cui si è parlato in questi giorni, ma il profilo che più appare essere Boubacar Kamara. Il francese classe 1999 non ha ancora scelto il suo futuro ma difficilmente deciderà di rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, con il Marsiglia.

Leggi anche:

Subito a gennaio

Il Milan è da tempo sulle sue tracce ma non è l’unico club: oltre la Juventus, si registra l’interessamento di squadre di Premier League, come Wolves e Newcastle, ma anche di Bayern Monaco e Barcellona.

Secondo quanto riporta in Spagna, TodoFichajes, il Milan sarebbe pronto a far sul serio, anticipando la concorrenza: l’idea sarebbe quella di acquistare Kamara durante il calciomercato di gennaio. Il portale parla di una somma di 15 milioni di euro da versare nelle casse dell’OM per chiudere l’affare. Una cifra che sembra davvero fuori mercato, considerando i pochi mesi dalla scadenza