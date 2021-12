Genoa-Milan, i convocati di Shevchenko: tante assenze

Il tecnico del Genoa, Shevchenko, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan, in programma stasera allo stadio Marassi

E’ tutto pronto per la sfida di stasera allo stadio Marassi, tra il Genoa di Shevchenko e il Milan di Stefano Pioli.

La squadra rossonera, come raccontato, ha perso all’ultimo momento anche Ismael Bennacer per una labirintite. Il nome dell’algerino si è così aggiunto alla lunga lista di indisponibili dei rossoneri, che comprende Giroud, Rebic, Calabria, Castillejo, Plizzari e lo squalifica Alessio Romagnoli.

I convocati di Sheva:

Anche Shevchenko non può sorridere con diverse pedine importanti out. Confermate le assenze, infatti, di Destro e Destro, così come quelle di Caicedo, Maksimovic e Fares. C’è, invece, Bani