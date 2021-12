Giungono conferme sull’interesse del club rossonero per un attaccante che milita in Portogallo, ma l’affare è difficile.

È altamente probabile che il Milan nel 2022 prenderà un nuovo centravanti. Magari non nella sessione di gennaio, a meno che non parta Pietro Pellegri, ma sicuramente in quella estiva.

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non sono più giovanissimi e lo svedese ha anche un contratto in scadenza a fine giugno. Normale che il Milan rifletta sulla possibilità di acquistare un attaccante che possa essere il futuro titolare della squadra. Ci sono tanti profili che la dirigenza sta osservando con interesse.

Milan in corsa per Darwin Nunez del Benfica

Tra le punte che il Milan ha messo nel mirino c’è Darwin Nunez, 22enne uruguayano che milita nel Benfica. 11 gol e 2 assist nelle 16 presenze collezionate in questa stagione. Il suo agente è in Italia e potrebbe incontrare il Milan in questi giorni.

Non si tratta di un’operazione semplice. Il club di Lisbona valuta il proprio bomber non meno di 40 milioni di euro, dopo averlo pagato 24 nel settembre 2020 quando lo acquistò dall’Almeria. Si tratta di un prezzo importante e abbiamo visto che il Milan difficilmente fa investimenti così onerosi, preferendo invece profili che costano decisamente meno.

Inoltre, come sottolineato dal giornalista Ekrem Konur, c’è una folta concorrenza da battere. Oltre al Milan, ci sono le seguenti squadre da battere nella corsa a Nunez: Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Tottenham, Arsenal e Borussia Dortmund. C’è il rischio che si scateni un’asta che può fare solo il gioco del Benfica, interessato a ricavare il più possibile dalla cessione del centravanti sudamericano.

Il Milan, che a breve dovrebbe parlare con il procuratore del giocatore, potrebbe presto parlare anche con il Benfica per capire se vi siano margini per una trattativa. Affare decisamente complicato. Più facile pensare che con l’agente si discuta di un altro suo assistito, Agustin Alvarez, altro attaccante uruguayano. Il 20enne del Penarol piace molto anche all’Inter.