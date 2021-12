Ibrahimovic punge Materazzi: “Non abbastanza bravo, ricorreva a tutti i mezzi”

Ibrahimovic nella sua ultima biografia ha criticato pesantemente Materazzi per il modo che aveva di giocare.

Non è un segreto che tra Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi non scorra buon sangue. Anche quando militavano entrambi all’Inter non si erano particolarmente simpatici, ma hanno convissuto per il bene della squadra.

Quando il centravanti svedese si è trasferito al Milan e c’è stato il primo derby, è subito riesplosa la rivalità tra loro. È stato Materazzi a commettere il fallo da rigore decisivo su Ibrahimovic, che lo ha realizzato e ha esultato sotto la Curva Nord. Poi nel secondo tempo Zlatan ha fatto un’entrata durissima sul difensore nerazzurro, successivamente finito all’ospedale.

Ibrahimovic critica Materazzi nel suo nuovo libro

Ibrahimovic nella sua ultima autobiografia intitolata Adrenalina ha citato anche Materazzi. Questo l’estratto pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa: «Entrava per farti male. Aveva una strategia personale per innervosire l’avversario. Quando uno non è abbastanza bravo nel gioco, ricorre a tutti i mezzi per imporsi. Era il suo stile. Ma se certe cose le fai a me, io non le dimentico, perché mi resta qualcosa dentro nel petto che non passa».

Il bomber scandinavo ribadisce da cosa ebbe origine lo scontro avvenuto nel derby Inter-Milan del novembre 2010. Voleva vendicarsi di quanto successo cinque stagioni prima: «Ho aspettato cinque anni per riuscire a beccarlo. Juventus-Inter, 2 ottobre 2005. Riesce a prendermi bene, con un’entrata a due piedi, a forbice. Devo uscire dal campo per farmi medicare. Zoppico. Capello mi vuole sostituire, ma io gli dico “No mister, ce la faccio”. Rientro solo per cercarlo. A questo punto il calcio non c’entra più, per me la partita è già finita. Ma non riesco neppure a camminare per il dolore, Capello se ne accorge e mi fa uscire».