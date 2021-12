Ibrahimovic ha deciso il suo futuro: messaggio chiaro al Milan

Ibrahimovic sogna di rimanere ancora per un’altra stagione in rossonero: la battuta dopo il match di Genova non è causale.

Ha 40 anni, ma non vuole fermarsi. Zlatan Ibrahimovic anche in Genoa-Milan ha confermato la sua importanza per la squadra di Stefano Pioli. Suo il gol che ha sbloccato e indirizzato la partita. Sesto centro in nove presenze in questa Serie A.

Considerata l’assenza di Olivier Giroud, il centravanti svedese deve essere gestito. Infatti, dopo un’ora di partita Stefano Pioli lo ha sostituito e ha inserito Pietro Pellegri. Tutto concordato tra i due già prima della partita.

News Milan, Ibra vuole il rinnovo del contratto

Ibrahimovic, pur ammettendo la consapevolezza di non essere quello di un po’ di anni fa, non si sente un quarantenne. Certo, fisicamente è costretto a gestirsi diversamente che in passato, ma il suo spirito è rimasto quello dei tempi migliori. Non si sente affatto prossimo al ritiro.

Nel post-partita di Genoa-Milan ha fatto una battuta ai microfoni di Sky Sport a proposito del rinnovo di Pioli del suo futuro: «Ora devo rinnovare anche io. Se lui rinnova, rinnovo io. Sono molto felice per il mister, si merita tutto, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così».

Zlatan ha voglia di continuare la sua seconda avventura al Milan, iniziata nel gennaio 2020 dopo la cessione al PSG dell’estate 2012. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ascoltato le sue parole e faranno delle valutazioni. Considerata l’età del centravanti scandinavo, è normale che servirà più tempo per decidere se proseguire o meno con lui per un’altra stagione.

Lo scorso rinnovo contrattuale è stato ufficializzato il 22 aprile 2021, è ipotizzabile che un eventuale nuovo prolungamento venga deciso sempre in primavera, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla tenuta fisica di Ibra.