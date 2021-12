Niente Milan | Va via per 40 milioni

Milan tagliato fuori. Dalla Spagna sostengono che per il calciatore è corsa a tre: Arsenal, Juventus o Liverpool ma serviranno tanti soldi

Sono ottimi i rapporti tra Milan e Real Madrid. I due club negli ultimi anni hanno trattato diversi calciatori: Theo Hernandez e Brahim Diaz sono gli affari che sono andati in porto, per la felicità di Maldini e Massara ma anche di tutti i tifosi rossoneri.

Altri avrebbero potuto fare lo stesso percorso fatto dal terzino mancino francese e dal trequartista spagnolo. In estate il nome più caldo è stato certamente quello di Isco. Era il sogno per rafforzare l’attacco ma alla fine il calciatore è rimasto nella Capitale spagnola.

Si è fatto il nome anche di Dani Ceballos, tornato alla base dopo il prestito all’Arsenal. L’infortunio, che lo sta tenendo ancora fuori, lo ha bloccato a Madrid.

Un’ultima idea, infine, porta a Marco Asensio, per il quale però la concorrenza è importante, così come il suo valore di mercato.

Idea lontana

Il Real Madrid fissa il prezzo: per cedere il classe 1996 di Palma di Maiorca serviranno ben 40 milioni di euro. A riportarlo è TodoFichajes, anche se il calciatore potrebbe andar via per qualcosa meno. Se non dovessero esserci infortuni, l’addio potrebbe avvenire già a gennaio. Il portale spagnolo riporta il forte interesse da parte di Arsenal, Juventus e Liverpool, tagliando così fuori il Milan.