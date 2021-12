Serie A, la classifica aggiornata dopo la 15^ giornata

Si è conclusa con il posticipo tra Lazio e Udinese la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Milan ad un punto dalla vetta

Si è concluso un altro turno di campionato ed è sempre più lotta nelle prime posizioni. Napoli, Milan, Inter e Atalanta sono racchiuse in 5 punti e sembrano aver preso il largo.

Ma attenzione alle altre big che, solo momentaneamente, sono rimaste indietro e che hanno tutte le intenzioni di riattaccarsi al treno che porta in Champions League. Nella giornata di oggi si sono giocati due posticipi, vale a dire Torino-Empoli e Lazio-Udinese. Partite “pazze”, piene di gol ed emozioni. E’ sicuramente un campionato divertente in cui nulla è dato per scontato.

Questa la graduatoria completa al termine della quindicesima giornata. Napoli sempre primo, ma Milan e Inter sono lì in attesa di un passo falso. Fondamentale sarà la prossima giornata che vedrà la squadra di Spalletti affronterà un’Atalanta in grande spolvere. Occhio anche a Mourinho che affronta il suo passato, l’Inter di Inzaghi.