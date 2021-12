Tonali miglior giocatore rossonero di novembre: “Voglio continuare così”

Il giovane centrocampista del Milan è stato votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di novembre: premio meritatissimo

Sandro Tonali sta diventando sempre più importante per il centrocampo rossonero. A suon di prestazioni convincenti ha cominciato a far ricredere tutti sulle sue potenzialità.

Nella scorsa stagione Tonali, alla prima in maglia Milan, aveva un po’ deluso le aspettative. Ma tanti aspetti avevano condizionato un inizio leggermente frenato, come ad esempio l’inesperienza e la prima stagione in un club così prestigioso. Adesso le cose sembrano cambiate e con personalità Sandro ha preso in mano la mediana diventando un giocatore a cui Pioli difficilmente può rinunciare.

Tonali ringrazia i tifosi del Milan

Come accade sempre, anche per novembre il Milan ha aperto un contest per votare il miglior giocatore rossonero del mese. Sono stati i tifosi a decidere, premiando proprio Sandro Tonali a cui è bastato nemmeno un anno e mezzo per prendersi il cuore e la fiducia del pubblico di fede milanista. Si tratta di un riconoscimento importante per il giovane centrocampista italiano, tifoso del Milan sin da piccolo.

Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: “Volevo ringraziare i tifosi per avermi votato miglior calciatore del mese di novembre. Voglio continuare così. Sempre forza Milan!”.