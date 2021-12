Infortunio Pellegri, si teme guaio muscolare: le condizioni dell’attaccante

Sfortunata la prima da titolare per Pellegri. L’attaccante è uscito nei primi minuti di gioco per un problema fisico. Al suo posto Krunic!

Continua la maledizione infortuni, non soltanto per il Milan, ma anche per Pietro Pellegri! Alla prima da titolare, in Milan-Salernitana, l’ex Genoa è stato costretto al cambio già dopo 15 minuti di gioco. Davvero surreale quanto la carriera di questo giocatore sia condizionata dai guai fisici!

Si teme un problema muscolare per lui, che nonostante lo sforzo di rimanere in campo si è dovuto arrendere al 14’, costringendo Pioli a schierare in campo Rade Krunic. Un vero peccato! Per Pellegri poteva essere l’occasione della rivalsa, quella per poter dimostrare il suo reale valore e convincere la dirigenza a dargli fiducia.

È tornato all’esordio in Serie A dopo ben 4 anni. L’ultima l’aveva disputata contro il Bologna nel 2017, quando era un giocatore del Genoa. Si attendono novità sulle sue condizioni e sull’entità dell’infortunio. Ma che sfortuna per lui!