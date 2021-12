Milan-Salernitana, Kessie decida la vittoria a Kjaer – FOTO

Il centrocampista ha voluto dedicare la vittoria contro la squadra campana al suo compagno infortunato. Questo il post social.

Il successo di oggi contro la Salernitana ha una dedica speciale. Già dopo il secondo gol Alexis Saelemakers è andato a bordocampo per mostrare la maglia di Simon Kjaer. C’è stata grande solidarietà oggi per il difensore rossonero.

Anche Franck Kessie ha voluto dedicare il successo a Simon Kjaer. Il centrocampista ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram, dedicato al difensore danese che l’altro ieri si è operato ai legamenti del ginocchio. Lo stop per lui sarà purtroppo molto lungo e per il Milan si tratta di una grave perdita per la seconda parte di stagione. La squadra di Pioli perde infatti anche uno dei principali leader.

Anche Kessie ha voluto quindi far sentire la sua vicinanza al compagno di squadra, e ha decido di farlo sui social. Questa la didascalia accanto alla foto: “Dedico questa vittoria e questo gol a Simon Kjaer. Siamo con te!”