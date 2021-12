Pioli spiega: “Ecco perché ho sostituito Leao”

Stefano Pioli ha fatto una importante rivelazione al termine di Milan-Salernitana: Rafael Leao è stato tolto per precauzione dal campo. I dettagli..

Ottima prestazione di Rafael Leao quest’oggi. Contro la Salernitana, l’attaccante portoghese è stato straripante. Suo l’assist per l’1-0 al compagno Franck Kessie. Quantità e qualità per i primi 45 minuti nei quali Stefano Pioli lo ha tenuto in campo.

All’intervallo, il tecnico parmense lo ha cambiato con Junior Messias. L’uscita precoce di Rafael Leao non aveva in realtà destato particolari sospetti. Si pensava che Pioli lo avesse tolto dal campo per conservare energie in vista della gara di martedì contro il Liverpool.

Diversamente, però, il mister rossonero ha fatto una particolare dichiarazione al termine della gara. Intervistato ai microfoni di DAZN ha rivelato di aver cambiato Leao perchè indolenzito da una botta. E quindi la sostituzione è stata effettuata per precauzione.

Questa la dichiarazione di Stefano Pioli su Leao:

“Ha preso una botta e si è indurito un muscolo, non ho voluto rischiarlo”