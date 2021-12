Saelemaekers: “Se scendiamo in campo come a Madrid, possiamo farcela”

Le parole del laterale belga al termine di Milan-Salernitana, sulla possibilità di ottenere il successo martedì sera.

Il Milan ha archiviato anche la sfida contro la Salernitana, bissando il successo di Marassi col Genoa e mettendosi definitivamente alle spalle i due ko di fila contro Fiorentina e Sassuolo.

I rossoneri hanno gestito bene un match che poteva riservare qualche insidia e si gode momentaneamente la vetta in classifica. La testa ora va però subito al match decisivo di martedì sera contro il Liverpool di Klopp. La squadra di Pioli cerca l’impresa contro i Reds per qualificarsi agli ottavi. Al termine del match con la Salernitana ha parlato ai microfoni di Milan Tv uno dei protagonisti della vittoria, ovvero Alexis Saelemaekers. Queste le sue parole: “Penso che sarà una partita difficile perché loro sono una delle squadre più forti degli ultimi anni”.

Leggi anche:

Il centrocampista belga, autore del gol del 2-0 con un bel sinistro sul secondo paolo, ha poi aggiunto: “Se scendiamo in campo con lo stesso atteggiamento messo contro l’Atletico, possiamo vincere”. La voglia di fare risultato contro il club inglese è tanta e sicuramente la squadra rossonera darà tutto per riuscire a passare il turno, provando a vincere e sperando in un risultato favorevole fra Porto e Atletico Madrid.