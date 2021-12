Serie A, l’Inter risponde al Milan: la classifica aggiornata

Netto 0-3 dei nerazzurri ai danni della Roma di Mourinho. La squadra di Inzaghi si riporta subito a -1 dai rossoneri.

Cambia poco in vetta dopo i primi due anticipi della 16sima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi si impongono a Roma e rispondono al Milan di Stefano Pioli.

La giornata si era aperta con il successo della squadra rossonera a San Siro sulla Salernitana di Stefano Colantuono. Le due reti che hanno deciso il match sono arrivate entrambe nella prima frazione di gioco con Franck Kessie e Alexis Saelemakers. Il Diavolo ha bissato il successo di Genova e si è messa alle spalle il doppio ko di fila con Fiorentina e Sassuolo, stanziandosi a 38 punti. Nella gara delle 18:00 fra Roma e Inter non c’è stata partita. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha regolato i giallorossi con un netto 0-3.

Anche in questo caso le reti sono arrivate tutte nel primo tempo, siglate da Calhanoglu, dall’ex Dzeko e da Dumfries. Niente da fare per Mourinho contro la sua ex squadra che si porta a casa i tre punti e va a -1 dal Milan. Tutto in attesa ovviamente del match di stasera del Maradona fra Napoli e Atalanta, in programma alle 20:45. I partenopei cercheranno di riprendersi la vetta ma contro la squadra di Gasperini non sarà affatto una passeggiata. Ecco la classifica aggiornata: