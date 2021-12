Milan Femminile, rossonere sconfitte nel derby con l’Inter: risultato e tabellino

Sonora sconfitta quella subita oggi dalle ragazze di Maurizio Ganz nel derby contro l’Inter. 0-3 e rivali a -1 in classifica.

Il Milan femminile perde male il derby contro l’Inter e perde terreno dalle prime. Avviene tutto nella prima frazione di gioco: ora le nerazzurre sono a -1 in classifica.

E’ accaduto tutto nel primo tempo con le ragazze di Maurizio Ganz che non hanno approcciato al meglio contro le rivali interiste e sono andate sotto al minuto 13′ per via del gol di Kathellen, su sviluppi di calcio d’angolo. Il raddoppio delle nerazzurre arriva invece al 25simo con un tiro dalla lunga distanza di Ajara che batte Giuliani. Intorno alla mezzora arriva poi anche il terzo gol dell’Inter su calcio di rigore. A realizzare il penalty è Karchouni.

Il Milan tenta la reazione ma Giacinti colpisce soltanto la traversa e il primo tempo si conclude con un netto 0-3. Nella seconda parte di gara il Diavolo ci prova più volte, soprattutto con la solita Giacinti, ma senza trovare la via della rete. La sfida non regala altre emozione e le ragazze di Guarino si aggiudicano il derby e si avvicinano in classifica alle rossonere, sempre al quarto posto ma ora solo a +1 sulle rivali cittadine.

Milan-Inter 0-3: il tabellino

MILAN: Giuliani, Fusetti, Agard, Arnadottir, Adami, Bergamaschi, Jane, Andersen, Grimshaw, Thomas, Giacinti. All. Ganz

INTER: Durante, Sonstevold, Kathellen, Albroghetti, Merlo, Csiszar, Pandini, Karchouni, Bonetti, Marinelli, Ajara. All. Guarino

Marcatori: 13′ Kathellen (I), 25′ Arana (I), 32′ Karchouni (I)