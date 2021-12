Milan-Liverpool, Leao ai tifosi: “Martedì contiamo su di voi. Insieme più forti”

L’attaccante portoghese ha chiesto aiuto ai propri tifosi in vista dell’importante gara di martedì sera contro i Reds.

Dopo la vittoria con la Salernitana, la testa del Milan è ora soltanto alla sfida di martedì sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I rossoneri sono convinti di poter riuscire nell’impresa e sperano anche nell’aiuto del loro pubblico.

Ci conta anche Rafael Leao, che dopo la sfida contro il club campano ha espresso la sua soddisfazione con un post sul proprio profilo Twitter: “Vittoria importante che ci fa continuare a lottare per il nostro obiettivo”. Il classe 1999 ha postato varie foto, tra cui quella di lui con la maglia ‘Forza Simon’ dedicata a Kjaer. Il suo apporto è stato fondamentale nella vittoria contro la squadra di Colantuono: suo è stato infatti l’assist per il gol del vantaggio di Frank Kessie.

L’attaccante portoghese ha poi voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi in vista del grande match di Champions League: “Tifosi martedì contiamo su di voi, insieme siamo più forti!!“. Leao spera che per la partita contro i Reds San Siro possa essere una bolgia e aiutarli a ottenere la vittoria. Si tratta di una gara fondamentale per la stagione del Milan, anche perché il passaggio del turno darebbe una spinta emotiva fortissima a tutto l’ambiente, non solo per il percorso in Europa ma anche per il prosieguo del campionato.