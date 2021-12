Niente rinnovo per il centrocampista: via libera per il Milan

Il Milan potrebbe regalarsi un nuovo colpo francese a colpo zero. In Spagna sostengono che il calciatore, che piace anche al Barcellona, avrebbe deciso di non rinnovare

Sono tanti i calciatori che il prossimo 30 giugno vedranno scadere i propri contratti. Il Milan, che rischia di perdere sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie, sta monitorando il mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La priorità, per via dell’infortunio di Simon Kjaer, è diventata il centrale di difesa ma in estate, Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno a migliorare anche altri reparti. L’idea di prendere un nuovo attaccante, con l’addio di Pietro Pellegri, resta chiaramente di attualità, così come l’acquisto di un altro centrocampista.

Se l’ivoriano non dovesse prolungare il proprio contratto – la speranza resta viva ma più passa il tempo, più aumenta il rischio di perderlo a zero – servirà trovare un sostituto.

Adli e Pobega, che hanno caratteristiche diverse, potrebbero non bastare. Ecco perché, ancora una volta si guarda in Francia.

Conferme dalla Spagna

Le attenzioni, come è ampiamente noto, sono puntate su Boubacar Kamara. Il giovane centrocampista francese, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, avrebbe deciso di non prolungare con il Marsiglia. La conferma arriva da ‘El Nacional’, che sostiene come l’agente del duttile calciatore, lo avrebbe confermato a Laporta.

Ciò non significa che il futuro di Kamara sarà al Barcellona. La concorrenza, infatti, non manca: oltre al Milan, il giocatore piace, infatti, anche a Newcastle e Bayern Monaco.