Conceicao: “Sono convinto che il Milan batterà il Liverpool”

L’allenatore dei Dragoes non ha dubbi sul fatto che i rossoneri otterranno i tre punti contro i Reds, come ha affermato in conferenza stampa.

Nella conferenza stampa pre Porto-Atletico Madrid, l’allenatore della squadra portoghese ha spiegato che la sua squadra deve pensare esclusivamente a sé stessa, perché il pareggio con i Colchoneros potrebbe non bastare.

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, non ha dubbi sul fatto che gli uomini di Stefano Pioli avranno la meglio sul Liverpool di Klopp, oramai già qualificato come primo del girone e senza particolari motivazioni per il match di San Siro. Queste le sue parole: “Sono pienamente convinto che il Milan batterà il Liverpool. Dobbiamo pensare al nostro gioco e non agli altri”.

🎙 @CoachConceicao: “Estou plenamente convencido que o Milan vai ganhar ao Liverpool. Temos de pensar no nosso jogo e não nos outros”#FCPorto #FCPAM #UCL — FC Porto (@FCPorto) December 6, 2021

Leggi anche:

Conceicao ha poi aggiunto riguardo al match dei suoi: “Non ci sono favoriti in questo tipo di partite. Se guardiamo i nomi dell’Atletico, non ci sono dubbi su chi sia il favorito. Ma quando la palla rotola, chi è più competitivo vincerà la partita”. Questo dunque il pensiero del tecnico dei Dragoes, che non ha alcuna intenzione di sperare su un risultato positivo da Milano e vuole ottenere il successo contro la squadra del suo ex compagno ai tempi della Lazio, Diego Pablo Simeone.