LIVE | Milan-Liverpool, dalle 14 la conferenza stampa di Pioli e Tomori

Tra pochi minuti Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, in vista di Milan-Liverpool di Champions

Domani sarà il giorno della verità per il Milan, che deve battere assolutamente il Liverpool e sperare in alcune combinazioni per passare il girone di Champions League e raggiungere un traguardo che sembrava ormai insperato.

Come ormai di consueto però, Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti per questa squadra. Non sarà della partita Rafael Leao, infortunatosi nel match contro la Salernitana e dunque indisponibile. Problemi muscolari anche per Pellegri, anche se il giovane attaccante è fuori dalla lista europea. Preoccupazione anche per Theo Hernandez, oggi allenatosi a parte per sintomi febbrili. Sarà importante dunque ascoltare le parole del tecnico rossonero che farà il punto della situazione e spiegherà quali sono le sensazioni alla vigilia di una gara così importante.

Milan-Liverpool, le parole di Stefano Pioli