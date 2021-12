Milan, Kjaer sui social: “Grazie per i messaggi e il supporto” – FOTO

Il danese ha voluto ringraziare tutti per i messaggi d’affetto e per il supporto ricevuto. Ecco il suo messaggio social.

Il difensore rossonero dovrà stare fermo molto a lungo a causa dell’infortunio e nei giorni scorsi tutto l’ambiente Milan e non solo gli è stato vicino per sostenerlo in questo difficile momento.

Sono stati davvero tanti i messaggi arrivati dai tifosi per il danese. In occasione poi dell’ultimo match a San Siro contro la Salernitana, Kjaer ha ricevuto anche l’importante dedica della squadra che ha svolto il riscaldamento con la maglia con sopra scritto “Forza Simon”. In occasione della rete del 2-0 poi Alexis Saelemaekers ha esultato andando ad alzare la sua maglia numero 24.

Il difensore ha quindi deciso di ringraziare tutti quanti per l’enorme affetto ricevuto in questi giorni e lo ha fatto con un messaggio social. Queste le sue parole: “Grazie mille per tutto il supporto e i messaggi che ho ricevuto. Ora testa al duro lavoro che mi aspetta”. Il difensore avrà un bel da fare per recuperare ma il Milan, con quale ha rinnovato da poco il contratto, lo aspetta a braccia aperte.