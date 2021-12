Verso Milan-Liverpool: Klopp stravolge la formazione

Klopp dovrebbe schierare una formazione piena di riserve per Milan-Liverpool: le ultime news dall’Inghilterra.

Martedì sera a San Siro il Milan si gioca la propria permanenza in Champions League. È obbligato a vincere contro il Liverpool, sperando in un risultato favorevole nell’altra sfida tra Porto e Atletico Madrid.

Stefano Pioli dovrà rinunciare a giocatori importanti come Davide Calabria, Simon Kjaer, Ante Rebic, Rafael Leao e Olivier Giroud. Incredibile come gli infortuni non diano tregua alla squadra rossonera, che contro quella inglese dovrebbe approfittare del fatto che Jurgen Klopp schiererà molte riserve nella formazione titolare.

Leggi anche:

Da Liverpool Echo fanno sapere che il Liverpool giocherà a San Siro con uno schieramento molto modificato rispetto a quello di base. Dovrebbero trovare spazio giocatori come Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate, Neco Williams e Tyler Morton.

I Reds sono già qualificati agli Ottavi di Champions League da primi del girone, quindi Klopp logicamente pensa a far riposare i titolari. Questo comunque non significa che per il Milan sarà una passeggiata conquistare i 3 punti. Servirà una grande prestazione, anche perché le riserve del Liverpool ci terranno a fare bene per guadagnare maggiore considerazione da parte dell’allenatore.

Pur con tante assenze, i ragazzi di mister Pioli saranno chiamati a disputare una partita di alto livello e a vincere. È l’unica strada per sperare di superare la fase a gironi di questa Champions.

🚨 NEW: Liverpool are expected to field a much-changed side on Tuesday when they take on AC Milan, with the likes of Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate, Neco Williams and teenage midfielder Tyler Morton among those vying for a start. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/KabDCtlQGp

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 6, 2021