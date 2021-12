Puma e Milan, il connubio continua: Giroud presenta la nuova felpa

Con un breve video pubblicato sui social è stata presentata la nuova felpa da passeggio ideata da Puma per l’AC Milan

Puma e AC Milan proseguono il loro percorso insieme e lo fanno presentando la nuova felpa da passeggio. Lo sponsor tecnico rossonero, peraltro, sembra portare fortuna ai rossoneri.

Si tratta di una nuova linea, e a presentarla è proprio un calciatore del Milan. Si tratta di Olivier Giroud, acquistato in questa stagione, e al momento indisponibile per un infortunio muscolare rimediato nell’ultimo match di Champions League disputato al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid.

Nel simpatico video Giroud indossa proprio la nuova felpa ideata da Puma per AC Milan. Prosegue dunque il connubio tra lo sponsor tecnico e i rossoneri. Di seguito, il video di presentazione del prodotto.

Proudly Milanese 😍

The PUMA X AC MILAN collection drops soon, be the first to order it 😎@pumafootball @PUMA #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) December 6, 2021