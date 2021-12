Costacurta: “Così si può vincere. Tonali anima del Milan”

A poche ore dal calcio d’inizio di Milan-Liverpool, arrivano le parole di Billy Costacurta. L’ex difensore rossonero crede nella vittoria della squadra di Stefano Pioli e indica i calciatori su cui bisogna puntare

Alessandro Costacurta ci crede. L’ex difensore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, ha parlato della sfida di Champions League, contro il Liverpool, in programma stasera a San Siro.

“Il Milan può vincere, specie se il Liverpool confermerà un ampio turnover – ammette Costacurta – così diventa una squadra terrestre. Lo stesso servirà una prestazione top da parte del Milan: penso soprattutto a difensori centrali ed esterni. Fondamentali saranno i raddoppi e tutti dovranno partecipare, centrocampisti ed esterni alti compresi”.

Tra Ibra e Tonali

L’importanza di Zlatan Ibrahimovic – “Per capire quanto sia stato determinante basta pensare a dov’era il Milan al momento del suo arrivo e dov’è oggi. Nessuno in Serie A ha avuto un’influenza simile negli ultimi due anni, è fenomenale”

Tonali fenomenale – “Per chi userebbe aggettivi simili? Per Tonali, il più bravo e più vicino a diventare una star. Ho una passione per lui, ha compiuto un’evoluzione incredibile, oggi è l’anima del Milan. Per come spinge gli altri sembra il nostro Gattuso, in questa particolare attitudine conta quasi se non più di Ibra. E’ sensazionale”.