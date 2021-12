Può rientrare per Milan-Napoli: un recupero importante

Pioli per il big match Milan-Napoli del 19 dicembre potrebbe recuperare un titolare.

Gli infortuni non danno tregua alla squadra rossonera. Ormai ogni settimana uno o due giocatori hanno dei problemi fisici, rendendo così più complicata la gestione di Stefano Pioli. La stagione di Simon Kjaer è terminata in anticipo e ciò costringerà il club a intervenire sul calciomercato.

Tra gli ultimi calciatori ad essersi infortunati c’è Rafael Leao, che nel corso di Milan-Salernitana ha accusato una piccola lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Non è qualcosa di grave, pare, ma il talento portoghese deve saltare sicuramente le prossime sfide contro Liverpool e Udinese.

Recupera per Milan-Napoli

Secondo quanto spiegato oggi dal quotidiano Tuttosport, il rientro di Rafael Leao è preventivato per la prossima settimana. L’ex di Sporting Lisbona e Lille potrebbe essere recuperato per il big match Milan-Napoli del 19 dicembre. Il suo sarebbe un rientro molto importante.

Quello di San Siro sarà uno scontro diretto nella corsa Scudetto e i rossoneri vogliono vincerlo. Anche gli azzurri di Luciano Spalletti stanno facendo i conti con alcuni infortuni e nessuna delle due compagini sarà al completo per quella sfida. Tuttavia, il Milan auspica di riuscire ad avere a disposizione un elemento fondamentale come Leao. Anche averlo solo in panchina, pronto a giocare una mezzora, sarebbe importante.