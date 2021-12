La qualificazione agli ottavi del Milan passa anche dall’esito di Porto-Atletico. Il risultato in tempo reale della gara tra le due rivali del Gruppo B

Ultima e decisiva giornata di qualificazione alla Champions League per le squadre del Gruppo B; ma anche ultimo treno per il Milan di Stefano Pioli! I rossoneri, per continuare a sperare nell’accesso agli ottavi della prestigiosa competizione, devono per forza di cose riuscire a battere il Liverpool di Jurgen Klopp.

Impresa non da poco, considerando che i Reds rappresentano un’assoluta big europea grazie ad una rosa da paura e ad un gioco più che brillante. Ad ogni modo, al Milan non basterà battere il Liverpool, dato che le sue sorti dipendono anche dalla gara che vede rivali le altre due squadre del Gruppo B.

In contemporanea a Milan-Liverpool, andrà infatti in scena Porto-Atletico Madrid. I rossoneri devono sperare in un pareggio tra le due (oltre che al proprio successo contro il Liverpool), o nella vittoria dei colchoneros ma con la minor differenza reti. È chiaro che se il Porto vincesse contro gli spagnoli, il sogno di accedere agli ottavi svanirebbe del tutto per il Milan.

In quel caso, ai rossoneri di Pioli potrebbe rimanere la mera consolazione di accedere all’Europa League. C’è tanta attesa nell’aria per conoscere gli esiti finali delle gare in questione.

Leggi anche:

Porto Atletico Madrid, risultato in diretta

Porto-Atletico Madrid: 45′ 0-0

Classifica: