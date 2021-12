Udinese-Milan, arbitra Fourneau | I precedenti con i rossoneri

Designato l’arbitro per il prossimo incontro del campionato di Serie A. Non sarà assolutamente una sfida facile per il Milan

Con gli occhi e la testa unicamente sulla gara di questa sera contro il Liverpool, il Milan si appresta a vivere un momento molto importante e delicato di questa stagione.

Alle ore 23 sapremo il futuro dei rossoneri. Continueranno il loro percorso in Champions, si sposteranno in Europa League o si dedicheranno solamente al campionato da d0mani? Ancora non possiamo saperlo, ma intanto la Lega Serie A ha diramato le designazioni arbitrali per il prossimo turno del massimo campionato italiano. Il Milan sarà di scena sabato sera alla Dacia Arena dove sfiderà l’Udinese di Gotti.

A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Fourneau, trentasettenne nato a Roma. Con il Milan c’è solamente un precedente. Dobbiamo tornare alla scorsa stagione, quando la squadra di Stefano Pioli affrontò a San Siro il Parma. Quella fu una gara davvero stregata per il diavolo, che si concluse sul risultato di 2-2. Theo Hernandez, con una doppietta, rimontò gli emiliani che erano sul doppio vantaggio. In quell’occasione si perse davvero il conto dei pali e delle traverse colpite da Diaz e compagni.