Dalla Spagna – Il Barcellona non molla: l’obiettivo del Milan priorità di Xavi

Il neo-allenatore della squadra blaugrana vorrebbe il centrocampista per cominciare la sua rifondazione l’anno prossimo.

Sono tanti i nomi che circolano per il mercato del Milan, soprattutto nell’ottica della prossima stagione. Il club rossonero ha messo nel taccuino diversi nomi per rinforzarsi nelle prossime sessioni di mercato.

Alcuni di questi sono giocatori che si libereranno a zero e possono considerarsi degli ottimi colpi per la prossima stagione. Maldini sta considerando la possibilità di perdere Franck Kessie, ancora lontano dal rinnovo col Diavolo, e in quel caso il grande acquisto a centrocampo sarebbe obbligatorio. Il nome di Boubacar Kamara è uno dei più noti ma la concorrenza continua ad essere importante

Il calciatore si potrà liberare dal Marsiglia nella prossima estate, dal momento che il suo contratto scade il prossimo giugno. Ovviamente diversi club sono interessati all’affare a costo zero e continuano a lavorare per piazzare il colpo. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni che vogliono un top club ancora in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.

Milan, anche Xavi vuole Kamara

Secondo le informazioni riportate da Todfichajes, il centrocampista francese rimane il preferito di Xavi per il suo Barcellona. Al tecnico dei blaugrana piace molto la sua versatilità. Il classe 1999 può infatti giocare sia da mediano che da difensore centrale, caratteristica che può rivelarsi molto utile per gli spagnoli, sempre alla ricerca di calciatori che garantiscano equilibrio alla squadra.

Il portale spagnolo specifica che il Barcellona sta studiando i profili migliori per la prossima stagione, dal momento che quello attuale è un anno di passaggio per gettare le basi per il futuro. Difficilmente la dirigenza catalana effettuerà grandi investimenti nella sessione invernale del mercato: le operazioni ingenti sono attese infatti per la prossima estate. Ecco quindi che Kamara potrebbe essere uno dei nomi clou per il prossimo mercato estivo del Barca, con il Milan che rimane alla finestra e nel frattempo studia le alternative.