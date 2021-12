Milan, Kessie sotto attacco: “Ha rovinato tutto”

Arrivano critiche e giudizi negativi per Franck Kessie, anche ieri in Milan-Liverpool autore di una prova grigia e poco vibrante.

La prima esperienza in Champions League della carriera di Franck Kessie si è conclusa ieri, con una prestazione tutt’altro che esplosiva contro il Liverpool.

In realtà tutta la fase a gironi disputata dal Milan ha messo in mostra un Kessie sotto tono. L’ivoriano è mancato negli appuntamenti più importanti, rendendosi decisivo solo con l’assist a Messias contro l’Atletico Madrid. Pesano invece sia l’espulsione contro gli spagnoli all’andata e la prova di ieri sotto la sufficienza.

Non a caso il pubblico milanista sui social network non ha graziato Kessie. Ci si aspettava generalmente molto di più dallo stakanovista rossonero, soprattutto dopo gli exploit dello scorso campionato.

C’è grande delusione ed un pizzico di sarcasmo dopo l’ultima prova insufficiente di Kessie. I tifosi si lamentano non solo della sua prestazione individuale, ma anche della richiesta economica contrattuale.

E’ noto come il rinnovo di Kessie sia difficoltoso, proprio per le esose esigenze del centrocampista. Si parla da tempo di 9 milioni netti a stagione come proposta del suo agente per firmare il prolungamento.

I tifosi dunque non perdonano all’ivoriano le ultime prestazioni, confrontandole proprio con le sue voglie economiche esagerate:

#Kessie a parte l’assist di Madrid sta facendo una stagione pessima…non ha veramente senso tenerlo fino a fine stagione tanto si è capito che non rinnova — Devil R&B (@gianpy_83) December 8, 2021

Se #Kessie voleva usare la vetrina della Champions per scroccare uno stipendio più alto mi sa che lo ha fatto nel modo sbagliato. #MilanLiverpool #UCL — Richi – S. Kjaer back stronger 🔴⚫️ (@musagete10) December 7, 2021

Aspe quant’è che chiede Kessie? — Delfy (@theocrazia) December 7, 2021