ML – Udinese-Milan, venerdì la conferenza di Pioli

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa venerdì a Milanello: l’appuntamento è alle ore 14:00 per introdurre la trasferta sul campo dell’Udinese.

Non c’è tempo per pensare alla sconfitta con il Liverpool e all’eliminazione perché i rossoneri saranno impegnati già sabato alla Dacia Arena contro la squadra friulana.

I bianconeri hanno esonerato Gotti dopo la sconfitta contro l’Empoli e per la sfida con i rossoneri in panchina ci sarà Cioffi. Il Diavolo cerca la terza vittoria di fila in campionato in quella che è la diciassettesima giornata di Serie A.

Alla vigilia del match, quindi venerdì 10 dicembre, alle ore 14:00, mister Pioli risponderà alle domande dei giornalisti, a seguito del consueto allenamento di rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi. Potrete come al solito seguire le dichiarazioni dell’allenatore emiliano LIVE con noi.