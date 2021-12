Napoli, che sorpresa: un titolare potrebbe recuperare col Milan

Spalletti in vista del big match tra Milan e Napoli potrebbe avere un recupero a sorpresa.

Prima di Natale a San Siro ci sarà un importante scontro diretto per la corsa Scudetto. Infatti, il 19 dicembre ci sarà il big match Milan-Napoli. Si tratta delle squadre che ora sono rispettivamente prima e terza in classifica, quindi la partita sarà molto sentita.

Sia Stefano Pioli che Luciano Spalletti stanno facendo i conti con alcuni infortuni in questo periodo. Ci sono giocatori importanti alle prese con dei problemi fisici e che sono in dubbio per la gara in programma a Milano tra poco più di dieci giorni.

Osimhen convocato per Milan-Napoli?

Uno che veniva dato praticamente come assente certo era Viktor Osimhen, che contro l’Inter era stato vittima di multiple al volto in seguito in seguito a uno scontro con Milan Skriniar. Sembrava che il suo 2021 fosse concluso, però stamattina l’attaccante nigeriano è tornato a correre a Castel Volturno. Si sta parlando della possibilità che possa tornare a giocare con una maschera speciale che gli consenta di ridurre i rischi di farsi male.

Spalletti in conferenza stampa si è così espresso sulle condizioni di Osimhen: «Giorno dopo giorno lo solleciteremo e vedremo che risposte darà. In base a come reagisce si vedranno i tempi di recupero. Conoscendolo, siamo molto fiduciosi di recuperarlo prima possibile. Andrà tutelata la sua situazione, ma verrà fatto tutto il possibile per accorciare un po’ i tempi».

Domenica il Napoli affronta l’Empoli e forse sarà difficile vederlo nella lista dei convocati, però per la partita contro il Milan di sette giorni dopo non è ancora escluso nulla. Bisognerà attendere per capire se l’ex Lille sarà a disposizione a San Siro il 19 dicembre.