Theo Hernandez suona la carica: “Abbiamo altri trofei da vincere” – FOTO

Il laterale rossonero ha voluto caricare l’ambiente dopo la dolorosa sconfitta di ieri contro i Reds, facendo capire che la stagione è ancora lunga.

La sconfitta di ieri non è stata digerita facilmente in casa Milan. I rossoneri credevano tanto nell’impresa e nell’approdo agli ottavi di finale. Dopo le scuse di Tomori è arrivato anche il post di Theo Hernandez, sempre su Instagram.

Il terzino ha voluto suonare la carica in vista del prosieguo della stagione, nella quale i rossoneri sono chiamati ancora a fare grandi cose. Gli obiettivo del Milan non sono infatti tutti sfumati, il mancato passaggio del turno in Champions potrà dare maggior motivazione alla squadra di Stefano Pioli, per provare a raggiungere gli altri obiettivi, ovvero quelli del campionato e della Coppa Italia.

Queste le parole del francese sul suo profilo social: “Un’eliminazione non è mai facile… Dobbiamo rialzarci perché ci sono altri trofei da vincere e noi daremo tutto per questa maglia, grazie per il vostro supporto”. La sconfitta con il Liverpool ha sicuramente fatto male all’ambiente ma in casa Milan c’è voglia di rifarsi subito e di dimostrare quanto questa squadra possa far bene già nella stagione attuale.